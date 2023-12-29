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Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Gebze ilçesinde 4 katlı dairenin 4. katında çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, evde hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna müdahale edildi. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, sevk edildi, inceleme

29 Ara 2023 - 14:54 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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