Evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
Gebze ilçesinde 4 katlı dairenin 4. katında çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, evde hasar oluştu.
Olay, Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna müdahale edildi. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
29 Ara 2023 - 14:54 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.