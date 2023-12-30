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200 kilometreden yüksek hızla giden sosyal medya fenomenine ceza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomenine, jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde 'Tesla' markalı otomobil ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen 'Yaspe' isimli sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya üzerinden paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.

Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti. Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun, ‘yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak’ maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.
# tespit, inceleme, Kuzey Marmara Otoyolu, sosyal medya

30 Ara 2023 - 10:15 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Akrep41 - adam geçen benim yanımdan 1 geçti rahat 300 gidiyo..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 10:36
01

Zeynep - Gerizekalının aracını alın, ehliyine süresiz el koyun bakalım neler değişiyor bu ülkede. Gerzek kendini düşünmüyorsan etrafındaki masumları düşün aptal...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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