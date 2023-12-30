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Cip ile çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde kavşakta cip ile çarpışan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesinde Orduevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 06 ARK 092 plakalı cip ile O.C yönetimindeki 11 AAB 398 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçta sıkışan yolcu M.U.’yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücü O.C ile yolcu M.U ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# inceleme, sevk edildi, kaza, sağlık

30 Ara 2023 - 10:18 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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