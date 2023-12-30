Hafız Amca son yolculuğuna uğurlandı
Ali Rıza Kahraman (83), 50 yıl boyunca gönüllü olarak hafızlığını yaptığı İzmit Fevziye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmit Fevziye Camii'nin gönüllü olarak 50 yıl boyunca hafızlığını yapan Ali Rıza Kahraman, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle dün 83 yaşında hayatını kaybetti. Farklı camilerde de gönüllü olarak müezzinlik, imamlık yapan Kahraman'ın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Kahraman'ın cenazesi 50 yıl boyunca hafızlık yaptığı Fevziye Camiinde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazını Kahraman'ın arkadaşı Şaban Özbay kıldırdı. Hafız Kahraman'ın cenaze namazına ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahraman naaşı, kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"Herkes onu ‘Hafız amca' olarak tanırdı"
Herkes tarafından iyi bilindiğini söyleyen Ali İhsan Kahraman, “Ali Rıza Kahraman amcam olur. Herkes onu ‘Hafız amca' olarak tanırdı. Fevziye Camii'nde uzun süre görev yapan din adamıydı. Herkesin çok sevdiği İzmit'in yakından tanıdığı iyi bir insandı. 40-50 yıl kadar müezzinlik yaptı. Allah rahmet eylesin” dedi.
Kahraman'ın akrabası Yasin Koçman ise "Ali Rıza Kahraman amca çok iyi bir insandı. Yıllarca Fevziye Camii'nde hafızlık yaptı, gönüllü olarak çeşitli mescitlerde hocalık yaptı. Bundan herhangi bir kazanç beklemedi. Aynı zamanda esnaflık da yapıyordu" diye konuştu.
30 Ara 2023 - 15:50 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.