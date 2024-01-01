NURÇİN BUGÜN NE VAR? ZEYTİNYAĞLI AYVALI KEREVİZ

Kerevizin sağlığa 5 yararı:

1- Kerevizde bulunan antioksidan apigenin ve luteolinin maddelerinin kansere karşı etkilerini gösteren çalışmalar var.

2- Kereviz kronik hastalıklarla bağlantılı olan inflamasyonu azaltabilir.

3- Kerevizin tansiyon düşürücü etkisi var.

4- Kerevizin sperm sayısını artırdığını gösteren çalışmalar var.

5- Kereviz ve bağırsaklar

Kereviz çözünemeyen lifler açısından zengin. Bu da tokluk sağlayarak kilo vermede yardımcı olduğu gibi kabızlığa karşı da etkili.” (1)

Kerevizin yararlarıyla ilgili yazıya #sykereviz etiketi altından ulaşabilirsiniz.

Madem ki kereviz bu kadar yararlı biz de lezzetli bir tarifini verelim istedik. Siz de lezzetli kereviz tariflerinizi yorumlara yazabilirsiniz.

Zeytinyağlı ayvalı kereviz:

2 adet orta boy kereviz, 2 adet havuç, 1 adet ayva, 2 adet orta boy kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1-2 avuç kereviz yaprağı, 1 portakal, 2 yemek kaşığı olgun hasat zeytinyağı, 2 yemek kaşığı erken hasat zeytinyağı.

Kerevizler soyulur, limonlu suya alınır. Ayvalar ince dilimlenir, havuçlar ince uzun doğranır, soğan piyazlık doğranır, sarımsaklar küçük doğranır. Kerevizler dilimlenir, tencerenin dibine yerleştirilir. Üzerine soğan, sarımsak, havuçlar eklenir. Üste ayvalar ve doğranmış yapraklar koyulur. Üzerine tuz serpilir, portakal suyu ve 2 yemek kaşığı olgun hasat zeytinyağı eklendikten sonra kısık ateşte kendi suyuyla pişmeye bırakılır.

Piştikten sonra servis tabağına alınır. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı erken hasat zeytinyağı eklenir. Erken hasat zeytinyağını pişirmede kullanmıyoruz ki yüksek ısıda polifenolleri bozulmasın.

@nurcincaglar & @a.okancaglar

@saglikliyasiyoruzcom

Kaynak:

(1) https://foodrevolution.org/blog/celery-health-benefits/?fbclid=IwAR2I-Q0EfSSmcRfUqvwXQne2XnbXtfJL_X5XsIrsT__EJM6BVMeeI1f4src