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Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi

İzmit ilçesinde bir binanın 3. katı alev alev yandı. Sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak’taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.
Öte yandan panikle sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, şehit, sevk edildi

03 Oca 2024 - 23:23 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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