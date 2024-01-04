- G:

Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı

Kocaeli’de kanser tedavisi gören oğlunu götürdükleri hastaneden döndükleri esnada meydana gelen kazada baba Turgay Mert hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralanmıştı. Hayatını kaybeden baba, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, dün İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert’in (42) kontrolünden çıkan 54 ABJ 852 plakalı hafifi ticari araç, önce aydınlatma sonra Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motor araçtan dışarıya fırladı. Sürücü Turgay Mert, eşi A.M. (48) ve oğlu O.M. (16) araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.M. ve O.M. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran Turgay Mert’e araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa taşınan baba, anne ve oğulları Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Turgay Mert hayatını kaybetti. Ailenin, kanser tedavisi gören oğulları O.M. için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldikleri ve eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden adam memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli’de tedavi için gittikleri hastaneden dönerken sürücünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mert, hastane işlemleri sonrasında memleketi Sakarya’nın Serdivan ilçesine getirildi. Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mert, Adapazarı ilçesinde bulunan Emirsultan Mezarlığına defnedildi.

# sağlık, sevk edildi, eğitim, kaza, Sakarya

04 Oca 2024 - 14:50 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.495.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KOTO'NUN YENİ YIL İLANI mask
KOTO'NUN YENİ YIL İLANI
DİLOVASI BELEDİYESİ'NİN YENİ YIL İLANI mask
DİLOVASI BELEDİYESİ'NİN YENİ YIL İLANI
İZMİT BELEDİYESİ YENİ YIL İLANI mask
İZMİT BELEDİYESİ YENİ YIL İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK
Eski tribün liderleri birbirlerinin üstüne satır ve silahla yürümüştü: İlk duruşma görüldü mask
Eski tribün liderleri birbirlerinin üstüne satır ve silahla yürümüştü: İlk duruşma görüldü
Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı mask
Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı
Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı mask
Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi mask
Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Çorum FK sahibi ve oyuncusu Murat Yıldırım, futbolu bırakarak hisselerini devretti mask
Çorum FK sahibi ve oyuncusu Murat Yıldırım, futbolu bırakarak hisselerini devretti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL