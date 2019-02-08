Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Kaza 24 Ocak’ta Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi İznik yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Ç.(38) idaresindeki 34 KP 3950 plakalı beton mikseri, İznik yolu varyant üzerinde virajı alamayarak yol ortasındaki çelik bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şans eseri yara almayan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araç daha sonra çekici ile bulunduğu yerde kaldırıldı.
Beton mikserin devrilme anı kamerada
Öte yandan, beton mikserinin virajı alamayarak devrilme anı Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Saniye saniye güvenli k kamerasına yansıyan olayda beton mikserinin viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolü kaybederek demir bariyerler üzerine devrildiği görülüyor. Kazayı gören diğer sürücüler yaşanan kaza sonrasında beton mikseri sürücüsünün yardımına koşuyorlar.
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Yorumlar
(4 )
Erol Demirbek - bu gibi kazalarda devlet malının gördüğü zarar tazmin ediliyor mu acaba bariyerler bedava mı yapılıyor vur kır milletin vergisi harcansın öyle mi?
Erol Demirbek - eğitim şart. ortaokul fizik kuralı olsa yeter di
Özgür - Kazalar bilinçsiz araç kullanmaktan meydana gelir adam viraja giriyor hız kesmeden!
ayhan - okadar yavaş girilirmi oraya .insan biraz daha sürat yapardı.ozaman ne güzel öte tarafa bilet almış olacaktın
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