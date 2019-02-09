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Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!

19 yaşındaki Ezgi Soydaş dün öğleden sonra bindiği otobüste ineceği yere yaklaşınca da kapıya yakın başka bir yolcudan düğmeye basmasını istedi. Düğmeye basılmasına rağmen şoför durmayınca genç kız öne doğru ilerledi. Şoföre kapıyı neden açmadığını sordu. Şoför genç kıza sözlü olarak inme talebini iletmediğini söyledi. Bunun üzerine genç kız düğmeye bastığını söyledi. Yaşanan kısa tartışma sonrasında şoföre ‘aptal’ dedikten sonra genç kız araçtan indi. Şoför karşısındakinin genç bir kız olduğunu unuttu ve tartışmaya başladı. Gen kızın ‘aptal’ demesine sinirlenen şoför; “Sana terbiye verenin Allah belasını versin”, “Geri zekalı” ifadeleriyle hakaret etti.

O ANLARI KAMERAYA ÇEKTİ

Şoförle tartışmasını kameraya çeken ve “Siz benim terbiyemi, ailemi sorgulayamazsınız” diyen Soydaş yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı; “İnmem gereken durakta şoför durmadı. Dönüp tekrar bastım. Düğmeye basmasını istediğim kişi ‘ben bastım, şoför durmadı’ dedi. Öne doğru gidip kapıyı neden açmadığını sordum. Yanlışlıkla olduğunu düşündüm. ‘İnmek istediğini söyleseydin’ dedi. Ben de düğmenin amacı ‘inmek istiyorum’ demektir dedim. Şoför bana bağırmaya başladı. Ben de ‘aptal ya’ deyip otobüsten indim. Şoför üstüme yürüdü. Şoförden şikayetçi olacağım.”

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