Asker eğlencesinde arbede: 6 polis yaralı 7 kişi gözaltına alındı

İzmit Serdar Mahallesi Vadi Sokak üzerinde asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü şahısların polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ekip otosunun camları kırılırken bazı polis memurları kendilerine isabet eden taşlarla yaralandı. Olayların büyümesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polise saldıran vatandaşların akrabalarının da olaya dahil olması sonucu çevik kuvvet ekipleri saldırganlara biber gazı ve göz yaşartıcı biber gazı kapsülü ile müdahalede bulundu.

Polis memurları tedavi altına alındı

Çıkan olaylarda aralarında Sümer Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Emrah Aydın’ın da bulunduğu 6 polis memuru atılan taşlarla yaralanırken, olaylara karıştığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Sümer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olaylarda yaralanan 6 polis memuru sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken bölgeye gelen İzmit İlçe Emniyet Müdür Mehmet Karakaş ve Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal mahalle sakinlerini yatıştırarak evlerine gönderdi. Bölgede polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sabah saatlerine kadar devam etti. Nuri AKÇAHARMAN