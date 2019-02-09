Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi. Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü. Çevik kuvvet ekipleri saldırganlara müdahalede bulundu.
Çıkan olaylarda taş ve sopalarla 6 polis memuru yaralanırken, ekiplere saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sümer Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralanan 6 polis ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz