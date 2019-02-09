Düğünde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'ndeki bir düğünde kavga çıktı. Kavga sonrasında dağılmayan grup, mahallede bulunan karakol binasını taşladı. Daha sonra çevik kuvvet güçleri taş atan gruba müdahalede bulundu. Olaylar sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekiplerinin, mahallenin sokaklarında huzursuzluk çıkaran birçok kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 6 polis memurunun yaralandığı olaylarda mahallede adeta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz