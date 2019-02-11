İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlı Kuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen Ömer Faruk Y. idaresindeki 41 F 1647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Meltem A. yönetimindeki 34 BGK 642 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ömer Faruk Y. ve aynı araçta bulunan Ramazan B. Botan D. ile Meltem A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, hastanede yapılan tedavisinde sürücü Ömer Faruk Y.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz