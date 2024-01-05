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Kars'taki kazada acı detay: Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine gidiyorlarmış

Kars’ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan kafileyi taşıdığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi. Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ’ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ'ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.
# kar, Derince Belediyesi, KARS

05 Oca 2024 - 19:12 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Derinceli - Şimdi gecmis olsun sıyaset değil kalbimdeki ses eger parayla olsaydı o anma programı kimse gitmezdi 180000 kısıye sormadan bedava gezmeye goturuyorsunuz sonra kaza aslan civanlarda tercube yok. Yolu tanımıyorlar neymıs donüste bedavacılar tereyag kasar ve kaz alıcaklar adı kultur gezısı mevlam sebeb olanı bilir. Ne diyelim mevlam cennet mekan eylesin birilerini mutlu ederken birilenirini yetım bırakanlar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 19:58
03

D.130 tasiyicilari - @Derinceli 02 nolu yoruma cevabı: Allah rahmet eylesin insalllah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 21:18
01

Derinceli - Sımdı gecmıs olsun sıyaset degıl kalbımdekı ses eger parayla olsaydı o anma programı kımse gıtmezdı 180000 kısıye sormadan bedava gezmeye goturuyorsunuz sonra kaza aslan cıvanlarda tercube yok. Yolu tanımıyorlar neymıs donuste bedavacılar tereyag kasar ve kaz alıcaklar adı kultur gezısı mevlam sebeb olanı bılır. Ne dıyelım mevlam cennet mekan eylesın bırılerını mutlu ederken bırılenırını yetım bırakanlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 19:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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