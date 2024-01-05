Devleti suçlayan Vali Yavuz'a Mahmut Efendi tarikatından destek videosu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlerin Kelime-i Şehâdeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemesinde sebebiyle devleti suçlamıştı. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda “Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehâdeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

DESTEK DE ALDI TEPKİ DE

Vali yavuz’un açıklamaları kamuoyunda yankı uyandırdı. Kimi isimlerde Vali Yavuz’a destek verirken kimi isimler de Anayasayı hatırlatarak Laik Devlet ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek Vali Yavuz’a tepki gösterdi. Vali Yavuz’un çıkışı gündemdeki sıcaklığını korurken Mahmut Efendi Tarikatı Cemaati Vali Yavuz’a destek videosu yayınladı.

TARİKATTAN DESTEK VİDEOSU

Kocaeli Valisi Başlığı ile yayımlanan videoda, “Çok güzel bir açıklama yapmış Kocaeli Valisi. Çok doğru ve çok yerinde bir açıklama yapmış. Valimiz,, gençlerimizin bu hale gelmesindeki en büyük eksikliğin İslami Eğitimin ve şuurun verilmemesinden kaynaklandığını dile getirmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir. İslami eğitim ve şuur çocuk yaşlarda başlar ve çocuk yaşlarda verilir. Geleceğimiz olan gençlerimizin çocuk yaşlarda alması gereken eğitimi belli bir yaşa gelmelerine rağmen İslam’a girme ifadesi olan Kelime-i Şehadet’ten haberi yoksa bunun vebali, bunun sorumluluğu bu eğitimi bu gençlere verilmesini sağlayamayan idarecilerdir. Geleceğimizin ve gençlerimizin kurtuluşu için bu eğitimin verilmesinden başka hiçbir çare, hiçbir çözüm yoktur” ifadeleri kullanıldı.