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Devleti suçlayan Vali Yavuz'a Mahmut Efendi tarikatından destek videosu

Mahmut Efendi Tarikatı'ndan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un devleti din eğitimi verememekle suçladığı açıklamaya destek videosu yayınladı

Cihat Polat
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlerin Kelime-i Şehâdeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemesinde sebebiyle devleti suçlamıştı. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda “Müslümanım diyen gençlerimizin bir kısmının Kelime-i Şehâdeti ve Kelime-i Tevhidi bilmemelerinin sorumlusu siyasal sistem yani devlettir. Müslümanım diyen her bir bireye İslam Dininin temel prensipleri öğretilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

DESTEK DE ALDI TEPKİ DE

Vali yavuz’un açıklamaları kamuoyunda yankı uyandırdı. Kimi isimlerde Vali Yavuz’a destek verirken kimi isimler de Anayasayı hatırlatarak Laik Devlet ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek Vali Yavuz’a tepki gösterdi. Vali Yavuz’un çıkışı gündemdeki sıcaklığını korurken Mahmut Efendi Tarikatı Cemaati Vali Yavuz’a destek videosu yayınladı.

TARİKATTAN DESTEK VİDEOSU

Kocaeli Valisi Başlığı ile yayımlanan videoda, “Çok güzel bir açıklama yapmış Kocaeli Valisi. Çok doğru ve çok yerinde bir açıklama yapmış. Valimiz,, gençlerimizin bu hale gelmesindeki en büyük eksikliğin İslami Eğitimin ve şuurun verilmemesinden kaynaklandığını dile getirmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir. İslami eğitim ve şuur çocuk yaşlarda başlar ve çocuk yaşlarda verilir. Geleceğimiz olan gençlerimizin çocuk yaşlarda alması gereken eğitimi belli bir yaşa gelmelerine rağmen İslam’a girme ifadesi olan Kelime-i Şehadet’ten haberi yoksa bunun vebali, bunun sorumluluğu bu eğitimi bu gençlere verilmesini sağlayamayan idarecilerdir. Geleceğimizin ve gençlerimizin kurtuluşu için bu eğitimin verilmesinden başka hiçbir çare, hiçbir çözüm yoktur” ifadeleri kullanıldı.

# büyük, sosyal medya, ifade, eğitim, tepki, çocuk

05 Oca 2024 - 23:08 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Suriyeli - Boş yapma kes traşo faiz ve alkol kumar vergisine haram de devlet bu vergileri kaldırsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 00:33
01

İsyaaaan - Kocaeli valisi ilk defa doğru bir şey söyledi. Ama aynı İslam görevi hakkıyla yapmayı da emrediyor. Vali Yavuz da görevini hakkıyla yaparsa yani İslam'ın emrine uyarsa şehrimizde suç oranı azalır. Ama malesef yazmış olduğumuz dilekçelere dahi doğru düzgün yanıt vermeyen bir valiliğin başında görevli kendisi. Önce kendi emrindeki polisler görevini düzgün yaptırsın kent meydanında polislerin gözü önünde sigara içen alkol içen reşit olmayan çocuklara müdahale edilmesini söylesin önce vali bey. Bu çocuklara müdahale edilmiyor sonra bu çocuklar ne de olsa kimse bir şey demiyor diye daha büyük suçlara gidiyorlar. Suçu azaltacak olan kuralları uygulamak olacak. Vali bunu da göz ardı etmemeli. Sen kendin halka inme halkın sorunlarına kulak tıka sonra da de ki devlet işini yapmıyor. Sen devletin sen işini yapmıyorsun sayın vali.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Ocak 23:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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