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Şantiyede yangın! İşçiler çaresizce yangını izledi

Körfez ilçesinde şantiyede bulunan koğuşta elektrik ısıtıcısının yatağa düşmesi sebebiyle yangın çıktı. İşçiler çaresizce yangını izlerken itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. İşçilerin eşyaları küle dönerken yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı koğuşta elektrik ısıtıcısının yatak üstüne devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşçiler itfaiye ekiplerine haber verirken çaresizce yangını izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşçilerin eşyaları yangında kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# HABER

06 Oca 2024 - 12:17 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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