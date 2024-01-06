Şantiyede yangın! İşçiler çaresizce yangını izledi

Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı koğuşta elektrik ısıtıcısının yatak üstüne devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşçiler itfaiye ekiplerine haber verirken çaresizce yangını izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşçilerin eşyaları yangında kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.