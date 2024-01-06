AKP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu
AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının Tahir Büyükakın olduğunu ilan etti
AKP Körfez İlçe Teşkilatının bu akşam düzenlenen danışma meclisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına kendisini davet ettiğini ve adaylığı ile ilgili tebliği yaptığını dile getirdi.
“DURMAK YOK, YOLA DEVAM”
Büyükakın açıklamasında; “Toplantı öncesinde telefon geldi, Reis aradı” dedi. Bu sözünün ardından uzun süre alkışla tempo tutuldu. Büyükakın daha sonra ise “Reis aradı. Yarınki program için Haliç Kongre Merkezi’ne davet edip DURMAK YOK, YOLA DEVAM” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN TEŞKİLATA SELAM GÖNDERDİ
Başkan Tahir Büyükakın’ın bu sözlerinin ardından salonda bir anda kendisini ayakta alkışladı. Öte yandan Büyükakın’ın Körfez’deki danışma meclisinde olduğunu söylemesinin ardından ilçedeki teşkilat mensuplarına selam gönderdiği de belirtildi.
AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının Tahir Büyükakın olduğunu ilan etti tebliğ edildiğini söyledi
Talus "Müjdeler olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın olarak bu akşam tarafımıza bildirilmiştir. İlk döneminde şehrimizin dört bir yanında sürekli üreten, çalışan, milletimiz için dertlenen, her zaman vatandaşın yanında olan Başkanımıza yeniden adaylığı hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurdu
06 Oca 2024 - 21:19 - Gündem
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - Kazanırsa bir 5 sene daha kaybetti kocaeli şuan köy ayarında yakında mezra oluruz her yer dökülüyor kocaelinde kazanırsa fırıncılar ve hurda münübüscüler kazanır hurda araçlarla milyonları cebe indiriyorlar aglaya aglaya
İzmi̇tli̇ - Takiyyeci Tahir ve saz arkadaşları,kazanamazsın inşallah.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.