AKP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu 

AKP Körfez İlçe Teşkilatının bu akşam düzenlenen danışma meclisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına kendisini davet ettiğini ve adaylığı ile ilgili tebliği yaptığını dile getirdi.

“DURMAK YOK, YOLA DEVAM”

Büyükakın açıklamasında; “Toplantı öncesinde telefon geldi, Reis aradı” dedi. Bu sözünün ardından uzun süre alkışla tempo tutuldu. Büyükakın daha sonra ise “Reis aradı. Yarınki program için Haliç Kongre Merkezi’ne davet edip DURMAK YOK, YOLA DEVAM” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEŞKİLATA SELAM GÖNDERDİ

Başkan Tahir Büyükakın’ın bu sözlerinin ardından salonda bir anda kendisini ayakta alkışladı. Öte yandan Büyükakın’ın Körfez’deki danışma meclisinde olduğunu söylemesinin ardından ilçedeki teşkilat mensuplarına selam gönderdiği de belirtildi.

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının Tahir Büyükakın olduğunu ilan etti tebliğ edildiğini söyledi

Talus "Müjdeler olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın olarak bu akşam tarafımıza bildirilmiştir. İlk döneminde şehrimizin dört bir yanında sürekli üreten, çalışan, milletimiz için dertlenen, her zaman vatandaşın yanında olan Başkanımıza yeniden adaylığı hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurdu