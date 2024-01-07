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Dakikalar önce ayrıldığı evde yangın çıktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dakikalar önce ayrıldığı evinden dumanlar çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 5 katlı binanın, 3’üncü katında çıkan yangını söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Yenice Mahallesi Estergon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinden dışarıya çıktıktan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.
# HABER

07 Oca 2024 - 01:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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