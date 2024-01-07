Kocaeli'deki işçiler isyan bayrağını açtı!

Kocaeli’de 30 bini aşkın metal sektörü çalışanını ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede ücret teklifini ilk 6 ay yüzde 60’a çıkaran MESS, sosyal haklarla ilgili yüzde 80’den yüzde 85’e çıkardı, bunun üzerine sendikalar masadan kalkmasının ardından metal işçileri fabrikalarda direnişe geçtiler.

İŞGAL GREV DİRENİŞ

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gebze’de kurulu Cengiz Makine’de işçiler fabrikanın içinde 'MESS dayatmalarına hayır’ pankartı açılırken, sendika temsilcisi işçilere hitaben konuşma yaptı. İşçiler hep birlikte “İşgal, grev, direniş” diye slogan atarak hak arayışlarını sürdürdü.