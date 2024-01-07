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Kocaeli'deki işçiler isyan bayrağını açtı!

Kocaeli'de binlerce metal işçisini ilgilendiren MESS Grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine işçilerin haklarını aramaya devam ediyor. İşçiler sloganlar atarak protestolarını sürdürüyor.

HABER MERKEZİ
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Kocaeli’de 30 bini aşkın metal sektörü çalışanını ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede ücret teklifini ilk 6 ay yüzde 60’a çıkaran MESS, sosyal haklarla ilgili yüzde 80’den yüzde 85’e çıkardı, bunun üzerine sendikalar masadan kalkmasının ardından metal işçileri fabrikalarda direnişe geçtiler.

İŞGAL GREV DİRENİŞ

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gebze’de kurulu Cengiz Makine’de işçiler fabrikanın içinde 'MESS dayatmalarına hayır’ pankartı açılırken, sendika temsilcisi işçilere hitaben konuşma yaptı. İşçiler hep birlikte “İşgal, grev, direniş” diye slogan atarak hak arayışlarını sürdürdü. 

07 Oca 2024 - 11:04 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Ni̇çi̇n??? - İşçi kenti Kocaeli de emeğinizi sömüren akp iktidarını deviremeyen sizlersiniz.Herkes cebindeki para için haykırıyor ,devletimizin kurumları,arazileri,dağları satılırken VATAN için niye sessiz kaldınız?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 11:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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