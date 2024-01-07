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Yine fırtına: Deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

 İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplanırken insanlar kuvvetli fırtına sebebiyle evden çıkmamaya özen gösteriyor.Kocaeli Valiliği dün vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.
# marmara

07 Oca 2024 - 13:31 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

DERİNCE'Lİ - Haa tam oraya ya cami ya millet bahçesi yada konut yapılsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:32
01

Murat - Tahir başkan istanbulda kocaeli çok mutlu denizle bir 5 yıldır yapılamadı bi trafik çözülmedi dahada arttı yollar delik deşik araçlarımızin önn takımları yaptırmaktan bıktık ama akplilere sprsan çok mutlu kocaeli

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 13:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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