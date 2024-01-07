AKP Kocaeli’nin büyükşehir adayını Erdoğan resmen ilan etti!
Aralarında Kocaeli’nin de olduğu 26 kentin belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tahir Büyükakın oldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP’de aday belirleme mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 kentin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarını açıkladı. Kocaeli’nin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ise mevcut başkan Tahir Büyüakın olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını alfabetik sırayla göre tanıttı.
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum
07 Oca 2024 - 15:18 - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.