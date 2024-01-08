Film gerçek oldu: Fare, 2 ay boyunca ev topladı
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Holbrook'un gece görüş kamerasına ilginç anlar yansıdı. 2007 yapımı animasyon filmi Ratatouille'i anımsatan görüntülerde, bir farenin iki ay boyunca bir adamın evini topladığı görüldü.
Bir fare, 2 ay boyunca neredeyse her gece bir adamın kulübesini gizlice düzenlerken görüntülendi.
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rodney Holbrook, yerinde bıraktığı nesnelerin bir gecede gizemli bir şekilde ait oldukları yere geri konulduğunu fark etti.
Galler'in Powys bölgesindeki Builth Wells'ten Holbrook, neler olduğunu anlamak için çalışma tezgahına bir gece görüş kamerası kurdu ve bir kemirgenin gizlice bir restoranda yemek pişirdiği 2007 yapımı animasyon filmi Ratatouille'i anımsatan görüntüler yakaladı.
75 yaşındaki Holbrook, BBC'ye "Aylardır devam ediyor. Ben ona Galli Düzenli Fare diyorum. İlk başta, kuşlar için koyduğum bazı yiyeceklerin kulübede sakladığım eski ayakkabıların içine girdiğini fark ettim ve bir kamera kurdum" açıklamasında bulundu.
Guardian'ın yayımladığı gece görüşlü görüntülerde, vicdanlı görünen kemirgenin mandalları, mantarları, somunları ve cıvataları toplayıp Holbrook'un tezgahındaki bir tepsiye yerleştirdiği görülüyor.
Holbrook, "Farenin ortalığı toparladığını gördüğümde inanamadım. Kutunun içine her türlü şeyi, plastik parçalarını, somunları ve cıvataları taşıdı. Artık ortalığı toplamakla uğraşmıyorum çünkü onun bunu yapacağını biliyorum. Eşyaları kutunun dışına bırakıyorum ve sabaha kadar yerine koyuyor" dedi.
08 Oca 2024 - 11:34 - Yaşam
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.580.432 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
KARACİĞER VERİCİSİ DONÖR ARIYORUZ
Babam Tufan Karakaş için 0+pozitif/0-negatif Karaciğer vericisi DONÖR arıyoruz. not: Karaciğer donörü gönüllülük esasına dayanır. Donör olmak istey...05309254008 MERVE KARAKAŞ
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.