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Film gerçek oldu: Fare, 2 ay boyunca ev topladı

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Holbrook'un gece görüş kamerasına ilginç anlar yansıdı. 2007 yapımı animasyon filmi Ratatouille'i anımsatan görüntülerde, bir farenin iki ay boyunca bir adamın evini topladığı görüldü.

Bir fare, 2 ay boyunca neredeyse her gece bir adamın kulübesini gizlice düzenlerken görüntülendi. 

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rodney Holbrook, yerinde bıraktığı nesnelerin bir gecede gizemli bir şekilde ait oldukları yere geri konulduğunu fark etti.

Galler'in Powys bölgesindeki Builth Wells'ten Holbrook, neler olduğunu anlamak için çalışma tezgahına bir gece görüş kamerası kurdu ve bir kemirgenin gizlice bir restoranda yemek pişirdiği 2007 yapımı animasyon filmi Ratatouille'i anımsatan görüntüler yakaladı.

75 yaşındaki Holbrook, BBC'ye "Aylardır devam ediyor. Ben ona Galli Düzenli Fare diyorum. İlk başta, kuşlar için koyduğum bazı yiyeceklerin kulübede sakladığım eski ayakkabıların içine girdiğini fark ettim ve bir kamera kurdum" açıklamasında bulundu. 

Guardian'ın yayımladığı gece görüşlü görüntülerde, vicdanlı görünen kemirgenin mandalları, mantarları, somunları ve cıvataları toplayıp Holbrook'un tezgahındaki bir tepsiye yerleştirdiği görülüyor.

Holbrook, "Farenin ortalığı toparladığını gördüğümde inanamadım. Kutunun içine her türlü şeyi, plastik parçalarını, somunları ve cıvataları taşıdı. Artık ortalığı toplamakla uğraşmıyorum çünkü onun bunu yapacağını biliyorum. Eşyaları kutunun dışına bırakıyorum ve sabaha kadar yerine koyuyor" dedi. 

08 Oca 2024 - 11:34 - Yaşam

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