33 ilden 119 boksör Kocaeli’de mücadele edecek
Darıca ilçesinde 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.
Darıca ilçesinde düzlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası büyük bir coşkuyla başladı. Eray Şamdan Spor Salonu’nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp 13 Ocak’a kadar mücadele edecek.
Açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çok önemli bir organizasyon. Ayrıca, şu anda aramızda bulunan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan kızımızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kızımız kazanacaktır" dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Düzenlenen organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek.
08 Oca 2024 - 20:35 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.