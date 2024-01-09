- G:

TIR kağıt gibi ezildi!

Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce orta refüje ardından duvara çarparak durabildi. Kazada tırın kabini ezilirken sürücü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Dilovası ilçesi D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AKH 567 plakalı çelik profil yüklü tır, önce orta refüjdeki bariyerlere, sonra duvara çarparak durabildi. Kaza sebebiyle tırın kabini ezilirken sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, HABER, sevk edildi

09 Oca 2024 - 07:59 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Akrep41 - kiliç nakliyatın tüm şöförleri ayni uykusuz uykusuz çalışıyor hepsi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 08:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KOTO'NUN YENİ YIL İLANI mask
KOTO'NUN YENİ YIL İLANI
DİLOVASI BELEDİYESİ'NİN YENİ YIL İLANI mask
DİLOVASI BELEDİYESİ'NİN YENİ YIL İLANI
İZMİT BELEDİYESİ YENİ YIL İLANI mask
İZMİT BELEDİYESİ YENİ YIL İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK
TIR kağıt gibi ezildi! mask
TIR kağıt gibi ezildi!
33 ilden 119 boksör Kocaeli’de mücadele edecek mask
33 ilden 119 boksör Kocaeli’de mücadele edecek
27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu mask
27 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu
Genç adam 15 el ateş edilerek öldürülmüştü: Olay gününü ilk kez anlattılar mask
Genç adam 15 el ateş edilerek öldürülmüştü: Olay gününü ilk kez anlattılar
Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi mask
Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi
Güvenlik kamerasına yansıdı! Reklam bayraklarına çarpıp yoluna devam etti mask
Güvenlik kamerasına yansıdı! Reklam bayraklarına çarpıp yoluna devam etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL