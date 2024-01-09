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KARTEPE BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ! İŞTE GÖRÜNTÜLER...

Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe'de, 2024'ün ilk kar yağışı başladı.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'a yakınlığıyla bilinen turizm merkezinde hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur hava sıcaklığındaki ani düşmeyle birlikte Kartepe'de kar yağışına dönüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
# Kartepe, kar, Hava

09 Oca 2024 - 13:35 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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