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Sağlıkçıların kurduğu Grup Triküspit çok sempatik

Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, Kardiyoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Ural ve Hematoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Mehtap tarafından kurulan Grup Triküspit, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
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Grup Triküspit; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Ural ve Hematoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Mehtap tarafından kuruldu.

4 ÜYEDEN OLUŞUYOR

15 Aralık 2016 tarihinde faaliyetlerine başlayan grup, üç üyeden oluştuğu için “Grup Triküspit” adı verildi. Diyetisyen Uğur Öğüt, 2018 yılında gruba katıldı. Grubun adı olarak konan Triküspit; kalpte kanın sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçişini kontrol eden üç yapraklı bir kapak anlamına geliyor.

İLK STÜDYO KAYDI

Solistliğini Yeliz Erdem Demirhan’ın yaptığı grupta; Özgür Mehtap keman, Uğur Öğüt gitar ve bağlama, Ertan Ural ise ritim sazları çalmakta. Grup üyeleri; Türk Halk, Türk Sanat, Özgün ve Latin müzik gibi farklı müzikal alanlardan gelmekle birlikte, bir arada Türkçe Pop ağırlıklı müzikler seslendiriyorlar. Grup, özel etkinlikler ve organizasyonlarda sahne alıyor. İlk stüdyo kayıtlarını 2022 yılında gerçekleştirdiler. Sağlıkçılar tarafından kurulan Grup Triküspit, her gittiği programda büyük ilgi görüyor. 

Grup Triküspit üyeleri (soldan sağa); Yeliz Erdem Demirhan, Uğur Öğüt, Ertan Ural, Özgür Mehtap’tan oluşan Grup Triküspit üyeleri, Kocaeli Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisinin açılış programına katılmışlardı.

Grup Triküspit üyelerin 1 Aralık 2019 yılındaki konser afişi.

Grup arşivinden, provadan bir enstantane 2019

Grubun solistliğini yapan Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, başarılı bir performans sergiliyor.

Grup Triküspit’in yaptığı programlara katılanlar, grubu ayakta alkışlıyor.

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2022’de ‘yılın sağlıkçısı’ seçilen Uzman Diyabet Hemşiresi Yeliz Erdem Demirhan, bu yıl jüri üyesiydi. Gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal, yazarımız Mustafa Küpçü ile birlikte Yeliz Hanım ile hatıra fotoğrafı çektirmiştik.

GRUP TRİKÜSPİT ÜYELERİNİ TANIYALIM:

Prof.Dr.Ertan URAL

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Prof.Dr.Özgür MEHTAP

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Uzman Hemşire Yeliz DEMİRHAN

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

Diyetisyen Uğur ÖĞÜT

Görev Yeri: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

İlgi Alanı: Müzik

# sağlık, büyük

10 Oca 2024 - 14:23 - Kültür-Sanat

Muhabir  Mesut Akbulut

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