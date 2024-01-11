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Kocaeli'de toprak kayması: Bölgenin son hali havadan görüntülendi

Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması sebebiyle 5 katlı binanın boşaltıldığı alan havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün saat 19.15 sıralarında Yeni Mahalle 336. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kaydı. Olay sebebiyle 5 katlı binanın bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine, bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bölge, dron ile havadan da görüntülendi.
# afad, yeni, büyük, tespit, sevk edildi

11 Oca 2024 - 14:38 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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