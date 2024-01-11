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Ehliyetine el konulmuştu, kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün, kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 HB 203 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü K.Ş'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# kaza, sağlık, HABER, sevk edildi

11 Oca 2024 - 21:11 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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