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Mustafa Sarıgül'den Kocaeli'ye selam!

CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mustafa Sarıgül bir kez daha Kocaeli'ye mesaj gönderdi.

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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül. Almanya’da bulunan Mustafa Sarıgül, Kocaeli kamuoyunda konuşulacak bir açıklama yaptı. “Arkamda gördüğünüz bina, belediye binası” diyerek Kocaeli’ye selam gönderen Sarıgül, şu ifadelere yer verdi: “Kültür, sanat, geçmiş son derece önemlidir. Arkamda gördüğünüz bina, belediye binası. Kendi kültürlerini, kendi geleneklerini en iyi şekilde korumuşlar. Kültürüyle, sanatıyla doğasıyla, çevresiyle bütünleşecek belediyeler yola çıktı geliyor. Can Erzincan, Kocaeli’nden de selam olsun.”
# Mustafa Sarıgül, Kocaeli, milletvekili

12 Oca 2024 - 17:08 - Siyaset

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