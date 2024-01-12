Mustafa Sarıgül'den Kocaeli'ye selam!

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül. Almanya’da bulunan Mustafa Sarıgül, Kocaeli kamuoyunda konuşulacak bir açıklama yaptı. “Arkamda gördüğünüz bina, belediye binası” diyerek Kocaeli’ye selam gönderen Sarıgül, şu ifadelere yer verdi: “Kültür, sanat, geçmiş son derece önemlidir. Arkamda gördüğünüz bina, belediye binası. Kendi kültürlerini, kendi geleneklerini en iyi şekilde korumuşlar. Kültürüyle, sanatıyla doğasıyla, çevresiyle bütünleşecek belediyeler yola çıktı geliyor. Can Erzincan, Kocaeli’nden de selam olsun.”