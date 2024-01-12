BBP'li Metehan Küpçü’den YRP'li Doğan Aydal'a sert gönderme: ‘Yav sanane!’
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Doğan Aydal'ın, katıldığı bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalara Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ‘sana ne?’ diyerek sert bir gönderme yaptı.
Kısa bir süre önce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Doğan Aydal, önceki akşam Halk TV’de yayınlanan bir programda söylediği sözler krize neden oldu.
MHP İl Başkanı Murat Demirbaş’ın yaptığı sert açıklamaların üzerine sosyal medya hesabından video paylaşan Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Doğan Aydal’a seslenerek, “Yav sanane… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayından sana ne? Sen niye başka işlere burnunu sokuyorsun ki” dedi.
Küpçü açıklamasının devamında, “Kimler kimlerle beraber… Yeniden Refah Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, DEM Partisinin de koalisyonda olduğu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na çok üzülmüş olsa gerek ki, onunla alakalı eli kolu bağlıymış, hizmet edemiyormuş, yine de bizim dediğimiz kadar bir insan değilmiş! İyi bir insanmış…
SANANE!
Yav sanane… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayından sana ne? Senin işin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı değil mi? Senin işin Kocaeli’ye hizmet etmek değil mi?
SEN NİYE BAŞKA İŞLERE BURNUNU SOKUYORSUN!
Sen bunlarla ilgilensene… Sen niye başka işlere burnunu sokuyorsun ki… Ama Allah’ın izni ve kuvvetiyle yüce Türk milletinin hafızası bunu hiçbir zaman silmeyecektir. Bunu unutmayacaktır. Cumhur ittifakımız inşallah Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığında tarihi bir farkla tekrardan sancağını göndere çekecektir” dedi.
12 Oca 2024 - 17:16 - Siyaset
Muhabir Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kartepeli - YAV ETKİSİZ VEKİLSİZ PARTİ ESAS SANANE YENİDEN REFAHA LAF ETMEYİN
Genç - E sana ne , sen kendi işinee bak. %0 1 oyun var.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.