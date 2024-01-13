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Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı

Gebze ilçesinde seyir halinde olan 2 otomobil çarpışırken bir kişi yaralandı. Kazada araçlar ezilirken tekerleri yola savruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe A idaresindeki 41 U 2002 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 229 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile etkisiyle araçlar savruldu. Sürücüsü Efe A. hafif yaralanırken diğer araçta ise yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki sürücüler 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 araçta hurdaya döndü, otomobillerin tekerleri yola savruldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, HABER, sevk edildi, kaza

13 Oca 2024 - 09:49 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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