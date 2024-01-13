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U14 maçında skandal görüntüler! 13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!

Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçı sonunda taraftarlar sahaya indi. Yaşanan olayda 13 yaşındaki futbolcular ve teknik direktör darp edildi.

İhlas Haber Ajansı
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U14 A Ligi final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar İdman Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Güngören'de karşı karşıya geldi.

Müsabakanın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı.

Haznedar, mücadeleyi 4-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından onlarca taraftar sahaya indi.

Taraftarlar, 13-14 yaşındaki futbolcuların üzerine doğru koşarken, Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı da darbetti.

Bilinç kaybı yaşayan Demirbağ, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, olaylardan ötürü Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını söyledi
# sevk edildi, tepki

13 Oca 2024 - 10:13 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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