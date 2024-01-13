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Kocaeli’de çocuklar dehşeti yaşadı!

Kocaeli'de başıboş köpek sorunu büyürken İzmit Akpınar Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen çocuğa saldıran köpekler korku dolu anlar yaşattı. Korkan çocuğun sesini duyan bir genç köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı.

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Kocaeli'nin en büyük sorunları listelendiğinde en başlarda gelen başıboş köpek sorunu bu kez İzmit Akpınar Mahallesi'nde çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Kaldırımda yürüyenlerin üzerine koşan köpek havladı, küçük çocuk korkarken çocuğun korktuğunu gören bir genç koşarak gelerek köpekleri kovaladı.

BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULUN

Sosyal medyada paylaşılarak, kurumların etiketlendiği paylaşımda, “İzmit Akpınar’da durum bu, daha ne kadar sürecek bu dert? Kendini hayvansever olarak gösteren sözde mamacılardan mı korkuyorsunuz? Ben timsah beslemek istesem alıp salabilir miyim ve bu da can deyip dışarda bakabilir miyim? Bu işe çözüm bulun.” diyerek çözüm istendi. 
# büyük, çocuk

13 Oca 2024 - 11:26 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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