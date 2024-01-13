Kocaeli’de çocuklar dehşeti yaşadı!

Kocaeli'nin en büyük sorunları listelendiğinde en başlarda gelen başıboş köpek sorunu bu kez İzmit Akpınar Mahallesi'nde çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Kaldırımda yürüyenlerin üzerine koşan köpek havladı, küçük çocuk korkarken çocuğun korktuğunu gören bir genç koşarak gelerek köpekleri kovaladı.

BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULUN

Sosyal medyada paylaşılarak, kurumların etiketlendiği paylaşımda, “İzmit Akpınar’da durum bu, daha ne kadar sürecek bu dert? Kendini hayvansever olarak gösteren sözde mamacılardan mı korkuyorsunuz? Ben timsah beslemek istesem alıp salabilir miyim ve bu da can deyip dışarda bakabilir miyim? Bu işe çözüm bulun.” diyerek çözüm istendi.