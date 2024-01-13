Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı: Pompalı tüfekle 1 kişiyi vurduğu ortaya çıktı!
Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Körfez Ticaret Odası mevkiinde uygulama yapan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, içinde pompalı tüfek fark ettiği 37 ACD 112 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca polis ekiplerinin müdahalesiyle Kaplan Sokak’ta son buldu. Otomobil toprak alana girerek durdurulurken, sürücü A.B. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde sürücü A.B.’nin 0.70 promil alkollü olduğu ayrıca ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen A.B., emniyete götürüldü.
Pompalı tüfekle 1 kişiyi vurmuş
Öte yandan, A.B.’nin otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle Gölcük ilçesinde bir kişiyi yaraladığı ve kolluk kuvvetleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yaralama olayı sonrası A.B’nin Gölcük’ten otomobille Körfez ilçesinde geldiği bildirildi. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişe
13 Oca 2024 - 22:33 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.