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/ 14 Oca 2024 - 13:23

Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı!

Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.