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Restoranda kavga, sopalarla saldırdılar

Kartepe ilçesinde restoranda çıkan kavga anı kameraya yansıdı. Görüntüde şahısların sopalarla kavga ettiği anlar yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada darp edilerek yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntüde şahısların müşterilerin içinde kavga ettiği, birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar yer aldı.
# sağlık, sevk edildi, hesap, kavga

14 Oca 2024 - 14:34 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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