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Mustafa Dalcı: "Hakemin hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum"

Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı. Mustafa Dalcı, galibiyeti camialarına armağan ettiklerini söylerken Ertuğrul Sağlam ise hakem kararlarını eleştirdi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci yarıya üç puanla başlamak bizim için çok önemliydi. Bu anlamda oyuncularımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çetin geçiyor. Bunun da farkındayız. Umarım bundan sonra da üstüne koyarak devam ederiz" dedi.

Hakem hakkında görüşleri sorulan Dalcı, "Ben hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol, hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Takımın durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Dalcı, "Futbol gerçekten ambiyans gerektiren bir oyun. Dolayısıyla bu statta hem kendimiz ev sahibi olarak hem de rakip takımlar bu ambiyansı yakalayamıyor. Dolayısıyla motivasyon bu anlamda bu sahalarda zor oluyor. İnşallah bundan sonraki maçımızı stadımızda oynayacağız. O zaman oradaki ambiyans, oradaki oyuncu konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Orada daha önemli, daha değerli ya da daha coşkulu, daha göze hoş gelen oyunlar oynanacak. Bu maç stratejisi yüksek bir maçtı. Dolayısıyla rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumu gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Bunun karşısında da 3 puan aldık. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

# Kocaelispor, Manisa FK

14 Oca 2024 - 16:24 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(3)
03

Çado - Hadi oradan maçı bir daha seyrette ondan sonra hakem niyetini konuş zavallı futbol cahili

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 18:36
02

Sedakatsiz - Hoca bi git yaa bol kesen sallama seyrettin mi ki seyret indan sonra konuş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 18:23
01

Körfez Köseköy - Tabi ya tabi öyledir zaten Mustafa Dalcı.haftalardir bizim gibi dogranirsan görürüz seni.resmen hakem 3 puanı size hediye etti.Sen Ankaragücü hocası iken,gene 1.ligte bizi resmen hakemle yenmistiniz.bilmem hatırlar mısın,ve biz o sene hakem katliamlariyla küme dusmustuk.insaALLAH sizi de haftalarca dograrlar da, görürsün o zaman.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 17:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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