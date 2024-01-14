Ertuğrul Sağlam: "Bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir"

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları var. Yine pozisyonları inceledik. Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok" dedi.