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Ertuğrul Sağlam: "Bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir"

Trendyol 1.Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı. Mustafa Dalcı, galibiyeti camialarına armağan ettiklerini söylerken Ertuğrul Sağlam ise hakem kararlarını eleştirdi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları var. Yine pozisyonları inceledik. Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok" dedi.
# Kocaelispor

14 Oca 2024 - 16:33 İHA Manisa- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(3)
02

Hasan Ali - İlk golü nasıl yediniz bunun hesabını sorun.birakin hakemlerin yakasını.mazeret üretmek yerine tankeye kaç top geldi ona bak.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 17:34
01

Emekli - Neyin kafasını yaşıyorsun .Takımı kuran sensin takımda oynama ruhu yok birtane günah keçisi arayın oda hakem olsun kabahati kendinde ara hoca bu takıma bir hoca olarak ne verdin kariyerinin bitmesini istemiyorsan çık ben istifa ettim de sağa sola çamur atma biz gördüklerimize inanacaz sana değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 17:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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