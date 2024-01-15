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Sobadan dumanı yaşlı adamı hastanelik etti

Gebze ilçesinde gecekonduda ikamet eden yaşlı bir adam, sobadan evin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince dışarıya çıkarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 527. Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan B.Y., yakacak attığı sobanın kapağını açık unuttu. Sobadan yükselen dumanlar kısa sürede gecekondunun içine doldu. Gökyüzüne yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar ise panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gecekonduya girerek B.Y.'yi dışarıya çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# inceleme, sevk edildi, sağlık, açık

15 Oca 2024 - 05:54 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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