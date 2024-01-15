- G:

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-9' operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

"Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'MERCEK-9' operasyonlarında bin 230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam bin 393 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
# Ankara, Antalya

15 Oca 2024 - 08:43 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.641.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAK mask
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAK
2024 YILI RAMAZAN AYI İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI mask
2024 YILI RAMAZAN AYI İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAK mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAK
T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ mask
T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon! mask
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon!
Sobadan dumanı yaşlı adamı hastanelik etti mask
Sobadan dumanı yaşlı adamı hastanelik etti
Tek katlı ev alev alev yandı! mask
Tek katlı ev alev alev yandı!
Ertuğrul Sağlam: "Bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir" mask
Ertuğrul Sağlam: "Bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir"
Mustafa Dalcı: "Hakemin hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum" mask
Mustafa Dalcı: "Hakemin hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum"
Restoranda kavga, sopalarla saldırdılar mask
Restoranda kavga, sopalarla saldırdılar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL