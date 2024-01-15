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Tankerin çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Kocaeli D-100 Karayolunda tanker, park halindeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi. Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, sürücüsü ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. yönetimindeki 54 AT 676 plakalı tanker, sağ şeritte park halinde olan 34 FBA 265 plakalı otomobil çarptı. Tanker, otomobili yaklaşık 200 metre sürüklerken otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı otomobil sürücüsü E.A’ya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, kaza, sevk edildi, inceleme, HABER, Kartepe

15 Oca 2024 - 10:40 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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