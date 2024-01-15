Sarıgül Kocaelispor'a selam çaktı!

CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Adayı olacağı iddiası ortaya atıldığı günden bu yana kentte heyecan yaratan Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan Kocaeli ile ilgili videolar da yayınlamaya başladı. Kocaeli’ye selam yollayan Sarıgül bugün, Kocaelispor forması giyen ve Kocaelispor'da teknik direktörlük yapan Güvenç Kurtar, ile bir video yayımladı. Sarıgül “Kocaelispor kulübü Kocaelispor şehrine güneş gibi doğacak” notunu düştüğü paylaşımda “sizinle Lizbon’a gitmiştik hatırlıyor musunuz? Sayın başkan Sefa Sirmen’di tarih yazdı ve hocam binlerce Kocaelili Fenerbahçe Galatasaraylı ve ben İstanbul’a geldiğini hatırlıyorum. Peki ama neden Kocaeli’nin ışıkları sönük yakalım mı o ışıkları var mısın?” dedi