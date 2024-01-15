Sarıgül Kocaelispor'a selam çaktı!
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir adayı olması beklenen Mustafa Sarıgül Kocaelispor ile ilgili sözleri gündem oldu
CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Adayı olacağı iddiası ortaya atıldığı günden bu yana kentte heyecan yaratan Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan Kocaeli ile ilgili videolar da yayınlamaya başladı. Kocaeli’ye selam yollayan Sarıgül bugün, Kocaelispor forması giyen ve Kocaelispor'da teknik direktörlük yapan Güvenç Kurtar, ile bir video yayımladı. Sarıgül “Kocaelispor kulübü Kocaelispor şehrine güneş gibi doğacak” notunu düştüğü paylaşımda “sizinle Lizbon’a gitmiştik hatırlıyor musunuz? Sayın başkan Sefa Sirmen’di tarih yazdı ve hocam binlerce Kocaelili Fenerbahçe Galatasaraylı ve ben İstanbul’a geldiğini hatırlıyorum. Peki ama neden Kocaeli’nin ışıkları sönük yakalım mı o ışıkları var mısın?” dedi
15 Oca 2024 - 15:14 - Siyaset
Muhabir Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.