Binanın çatı katı alev alev yandı
Dilovası ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü. Binanın çatı katında maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
15 Oca 2024 - 21:36 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.