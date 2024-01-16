Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerinden gitti
Gebze ilçesinde SUV tipi araç bariyerin üzerinde askıda kaldı. Sürücü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak gitti.
Kaza, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKS 824 plakalı Nissan marka SUV tipi araç yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerin üzerine çıkan araç askıda kaldı. Sürücü aracı çıkartamayınca olay yerinden gitti. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
16 Oca 2024 - 08:44 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.