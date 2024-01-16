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Elini makineye sıkıştıran 19 yaşındaki işçi yaralandı

İzmit ilçesinde eli çalıştığı makineye sıkışan 19 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu yan yol üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi kuruluşlarının üretim atıklarının alım ve satım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iş yerinde çalışan 19 yaşındaki O.K. isimli işçi sağ elini makineye sıkıştırdı. O.K.’yi fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eli sıkıştığı yerden çıkarılan O.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Sağ el bileğinde kırık oluşan O.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık, sevk edildi

16 Oca 2024 - 14:49 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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