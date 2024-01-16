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Cansız mankene yaptıkları pes dedirtti

Pakistan'da cansız mankenlere yönelik cinsel tacizde tecavüz olayları arttığı için mağaza sahipleri vitrinlere manken koymama kararı aldı.

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlere pes dedirtti. Bir erkek Pakistan'da giyim mağazalarının önünde duran cansız mankene cinsel tacizde bulundu. Cansız mankeni dudaklarından öpen adam gündem oldu. Ayrıca ülkede cansız mankenlere yapılan ilk cinsel taciz bu da değil. Cansız mankenlere yönelik cinsel tacizde tecavüz olayları arttığı için mağaza sahipleri vitrinlere manken koymama kararı aldı.

Kaynak: odatv

16 Oca 2024 - 22:55 - Dünya

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