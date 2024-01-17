Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
Kocaeli’de sürücüsünün köpeğe çarpmak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıktı. Önce köpeğe sonra bariyere çarpan otomobildeki 3 yolcu yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 PR 569 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü Ahmet O. aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce köpeğe ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobildeki 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Öte yandan, kaza sebebiyle köpek telef oldu.
Kaza anını anlatan sürücü Ahmet O, "Sol şeritteydim arkamdan sağ şeritten bir araba geliyordu. Kornaya bastı bende yaya geçitlinden bir kişi geçiyor sandım. Biraz sola biraz sağa kırdım meğerse köpekmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kazayı yaşadım” dedi
17 Oca 2024 - 11:14 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.