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İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Darıca ilçesinde parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki kurtuldu. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

# Kadın, sağlık, inceleme, kaza, çocuk

17 Oca 2024 - 15:20 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Yeni Akp Li - hiç bir çocuk anne ve babasından önce ölmesin, anne ve babaya bu acıyı yaşatmasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 17:24
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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