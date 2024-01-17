İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Darıca ilçesinde parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki kurtuldu. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı.
Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
17 Oca 2024 - 15:20 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.694.103 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Halit Genç - Allah sabırlar versin.
Yeni Akp Li - hiç bir çocuk anne ve babasından önce ölmesin, anne ve babaya bu acıyı yaşatmasın.
Queen - Allah sabır versin..çok zor..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.