İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.