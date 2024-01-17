Suriyeliler sokak ortasında taşlı sopalı kavga etti

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu 2 grup, alacak borç meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı kavga etti. Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli Suriyeliler hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ ile Eskişehir’de yaşadığı öğrenilen Suriye uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.