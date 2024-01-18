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/ 18 Oca 2024 - 20:00

PORTAKAL MARMELATI TARİFİ

Spor hocamız @aysunsoytok kendi bahçesinden topladığı portakallardan getirmişti. O kadar çok portakalı tüketemeyeceğimiz için 12 adedi ile portakal marmelatı yapmaya karar verdik. “Nurçin bugün ne var?”’ın konusu PORTAKAL MARMELATI oldu.