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PORTAKAL MARMELATI TARİFİ

Spor hocamız @aysunsoytok kendi bahçesinden topladığı portakallardan getirmişti. O kadar çok portakalı tüketemeyeceğimiz için 12 adedi ile portakal marmelatı yapmaya karar verdik. “Nurçin bugün ne var?”’ın konusu PORTAKAL MARMELATI oldu.

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MALZEME:

Biz 12 adet portakal ve 4-5 kaşık dut unu kullandık. Siz istediğiniz sayıda portakaldan yapabilirsiniz.

YAPILIŞI:

Portakalların kabukları ince rendeyle hafif rendelenir. Bütün olarak üstünü örtecek kadar suyun içinde bir taşım kaynatılır ve suyu dökülür. Rondoda öğütülerek tencereye alınır, 4-5 kaşık dut unu eklenir ve pişirilir.

Dut unu koymak zorunda değilsiniz. Arzu ederseniz yerken bal ile de tatlandırabilirsiniz.

Sıcakken kaynar suyla sterilize edilen kavanozlara alınır. Yeni kapaklarla sıkıca kapatıldıktan sonra kavanozlar suyun içinde kaynatılarak pastörize edilir. Dikkat ⚠️ Kapağın içindeki plastiğe değmemesi için biz konserveyi ters çevirerek yapmıyor suyun içinde su kaynadıktan sonra 15 dakika kaynatıyoruz.

@nurcincaglar & @a.okancaglar
@saglikliyasiyoruzcom
# sağlıklı yaşıyoruz, okan çağlar, nurçin çağlar

18 Oca 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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